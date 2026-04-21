ವಸತಿ ರಹಿತರ ಆಯ್ಕೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಗಾ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ನಿವೇಶನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ರಾಜಕೀಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ‘ವಸತಿ, ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವೈ. ನವೀನ್ ಭಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ವಸತಿ, ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತ, ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಸತಿ, ನಿವೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನ, ವಸತಿ ರಹಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಆಂದೋಲ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅರ್ಹರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬಿಳ್ಳೂರು, ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಘಂಟವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಗೊರ್ತಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಗೂಳೂರು, ಜೂಲಪಾಳ್ಯ, ಕಾನಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಕೋಟೆಗೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಮಾರ್ಗಾನುಕುಂಟೆ, ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ, ನಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ, ಪರಗೋಡಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಾತಪಾಳ್ಯ, ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ, ತೋಳಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬುರುಡುಗುಂಟೆ, ಚಾಕವೇಲು, ಚೇಳೂರು, ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (1), ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಪಲ್ಲಿ, ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ, ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ, ಪೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಶ್ಚೆರುವು, ಸೋಮನಾಥಪುರ, ಏನಿಗದೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಅಡ್ಡಗಲ್ಲು, ಅಗಲಗುರ್ಕಿ, ಅಜ್ಜವಾರ, ಅಂಗರೇಖನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರೂರು, ಅವಲಗುರ್ಕಿ, ದಿಬ್ಬೂರು, ದೊಡ್ಡಮರಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೊಡ್ಡಪೈಲಗುರ್ಕಿ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಹಾರೋಬಂಡೆ, ಹೊಸಹುಡ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚನಬಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡಿಕಲ್ಲು, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿ, ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪೆರೇಸಂದ್ರ, ಪೋಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಸಂಧ್ರ, ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು, ಹಿರೇಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ, ಕಡದನಮರಿ, ಕಾಗತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕೋನಪಲ್ಲಿ, ಕೂಲಪರ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೋಟಗಲ್, ಕುರುಬೂರು, ಮಿಂಡಿಗಲ್, ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮೂಡಲಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುರುಗಮಲ್ಲ, ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಊಲವಾಡಿ, ಪೆದ್ದೂರು, ಪೆರುಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ತಗಳವಾರ, ಉಪ್ಪರಪೇಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಗವಕೋಟೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಕಾಪುರ, ಬಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಜಿ.ಪಂ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಬೈಚಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು, ದಾರಿನಾಯಕಪಾಳ್ಯ, ದೊಡ್ಡಕುರುಗೋಡಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು, ಗಂಗಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು, ಹುದುಗೂರು, ಇಡಗೂರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲ್ಲಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ,ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕುರೂಡಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಮೇಳ್ಯ, ಮುದುಗೆರೆ, ಮುದ್ದಲೋಡು, ನಗರಗೆರೆಗೆ ಕೈಮಗ್ಗ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ, ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು, ರಮಾಪುರ, ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಪಿಎಂಜಿಎಸ್ವೈ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ತೊಂಡೇಬಾವಿ, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಪ್ಪರ್ತಿ, ಹಂಪಸಂದ್ರ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ತಿರುಮಣಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಲ್ಲೋಡು, ವರ್ಲಕೊಂಡ, ಯಲ್ಲೋಡು ಮತ್ತು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಿಣಕನಗುರ್ಕಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರ, ಶ್ಯಾಂಪುರ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೂರು, ಅಬ್ಲೂಡಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಚೀಮಂಗಲ, ದೇವರಮಳ್ಳೂರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು, ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡತೇಕಹಳ್ಳಿ, ಗಂಜಿಗುಂಟೆ, ಹಂಡಿಗನಾಳಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಕೊತ್ತನೂರು, ಕುಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ, ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಮಳ್ಳೂರು, ಮೇಲೂರಿಗೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಾಗಮಂಗಲ, ಪಲಿಚೆರ್ಲು, ಎಸ್.ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಸಾದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ತುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ವೈ.ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಜಿ.ಪಂ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>