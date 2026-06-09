ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಡಿಇಎಫ್ ದ್ರವ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಪ್ರಭು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯೂರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫ್ರೂಟ್ ಐಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಯಾಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಇಂಧನ ತಯಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ರಮ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಅಂತಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗೃತದಳ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋದಾಮು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 216 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿದ್, ಚದಲಪುರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಗವಿಗಾನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 76/7 ರಲ್ಲಿರುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ನರ್ಮದಾ ವ್ಯಾಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು 216 ಚೀಲಗಳ ಅಕ್ರಮ ಯೂರಿಯಾ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ದಾಸ್ತಾನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬಳಸುವ ಯೂರಿಯವನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-16-1829470059</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>