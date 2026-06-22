ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಈಶಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಣೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಲಗುರ್ಕಿಯ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಆದಿಯೋಗಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರು, ಸೇನೆಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಂಡ್ ಸೆಂಟರ್, ವಾಯುಪಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್’ ಆ್ಯಪ್ನ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು.</p>.<p>‘ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಶಾ’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ತಂಡಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಯೋಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸರಳ ಧ್ಯಾನವಾದ ‘ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತ್ಸೆವಾಂಗ್ ನಾಮ್ಗ್ಯಾಲ್, ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್, ಉಪ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಶಿವ ಆಧಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಅಮರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಏರ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕಮಲ್ ಚಡ್ಡಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-16-1507044346</p>