‘ಸಪ್ತಋಷಿ ಆವಾಹನಂ’ ಪೂಜೆ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ 'ಸಪ್ತಋಷಿ ಆವಾಹನಂ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಲಗುರ್ಕಿಯ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8.15 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಸಪ್ತಋಷಿ ಆವಾಹನಂ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಶಿಯ ಏಳು ಜನ ಅರ್ಚಕರು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನ ಆದಿಯೋಗಿ ಬಳಿಯ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ 2024ರಲ್ಲಿ 'ಸಪ್ತಋಷಿ ಆವಾಹನಂ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಶಿ ಅರ್ಚಕರು ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಸಪ್ತಋಷಿ ಆವಾಹನಂ' ನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕುರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿಪುರ, ವಡ್ರೇಪಾಳ್ಯ, ಕವರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತಪುರದ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಂಡವು ಶಿವನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಒಳಗೊಂಡ 'ಶಯನ ಆರತಿ' ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಪ್ತಋಷಿ ಆವಾಹನಂ ಮತ್ತು ಶಯನ ಆರತಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ https://www.youtube.com/live/GStjkrZwoQE ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-16-347262438</p>