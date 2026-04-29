ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತಪರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಸಹ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಭೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ರೈತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದರ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಈ ಜಮೀನುಗಳು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 17 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.</p>.<p>ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟ ರೈತನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಕಾಯಂ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 521 ಎಕರೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 380 ಎಕರೆ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಹಣಿಯ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ಲೊದಾ ಸಮಿತಿ ಎಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಲಾಢ್ಯರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ತಂದು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಡವರು, ಅಶಕ್ತರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಂದ ಬರುವ ಭೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ರೈತರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 1 ಎಕರೆಗೆ 20 ಗುಂಟೆ ಬದಲಿ ಜಮೀನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಬಿ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾನು ರೈತನ ಮಗ. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು 490 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತಪರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ತಾದೂರು ರಘು, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತೀಶ್, ನಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಮಾಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಾಂಜಿ, ನಡುಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಭುಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್, ಮಧು, ಕನಕಪ್ಪ, ಯಣ್ಣಂಗೂರು ಚನ್ನಕೃಷ್ಟಪ್ಪ, ಗಂಗಾಧರ್, ಚೀಮಂಗಲ ಚನ್ನಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಗಾನಂದ್ ಬಾಬು, ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಜೆ.ಸಿ ಮಂಜಣ್ಣ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-18-638822227</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>