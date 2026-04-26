ಕಂದವಾರ ಕೆರೆ: ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಎಚ್ಎನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೋರಾಟಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಕಂದವಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಸತ್ತ ಮೀನುಗಳು ಕೆರೆ ದಡದ ಸುತ್ತಲೂ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂದವಾರ ಕೆರೆ, ಅಮಾನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಟೂರು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಮೀನು ಸತ್ತು ದಡ ಸೇರಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಂದವಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆಗೆ ವಿಷ ಬೆರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ಹಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿತ ನೀರಿನ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಂದ್, ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿತ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತಿರುವುದು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕಂದವಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೆರೆ ದಡಕ್ಕೆ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಆತಂಕ: ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಸ್ಕರಿತ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ಅಮಾನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆ, ಮಂಚನಬಲೆ, ಮುಸ್ಟೂರು ಹಾಗೂ ಕಂದವಾರ ಕೆರೆಗಳು ಕಲುಷಿತ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿರುವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಹಸಿರು ಕಳೆ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯು ಸುಟ್ಟ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಮೀನುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೃತಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅರೆ ಸಂಸ್ಕರಿತ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವು ದುರಂತವೇ ಸರಿ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-16-66140270</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>