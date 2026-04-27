ಅದ್ದೂರಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ನಗರದ ಧರ್ಮರಾಯ 42ನೇ ವರ್ಷದ ಹೂವಿನ ಕರಗಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮದ ನಡುವೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹೂವಿನ ಕರಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹ್ನಿಕುಲ ವಂಶಸ್ಥರು, ಕರಗದಮ್ಮನ ಪುತ್ರರಾದ ವೀರಕುಮಾರರು ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಕರಗದ ಪೂಜಾರಿ ಕುಪ್ಪಂನ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಕರಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂವಿನ ಕರಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಮಟೆ ನಾದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕುಣಿದರು.</p>.<p>ಕರಗ ಮನೆ ಬಳಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತರು ನೆಲವನ್ನು ಸಾರಿಸಿ ಗುಡಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ಕೀಲುಕುದುರೆ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಕುಣಿತ ಕರಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು ತಂದಿತು.ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಪ್ರವೇಶ ಪ್ರವೇಶ ವಸಂತೋತ್ಸವ, ಒನಕೆ ಕರಗದ ಮೂಲಕ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>