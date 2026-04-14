ವೀರಕುಮಾರನ ಆವೇಶ; ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಜಾಲಾರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ 64ನೇ ವರ್ಷದ ಧರ್ಮರಾಯರ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ವೀರಕುಮಾರರೊಬ್ಬರುಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಚಾಟಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೀರಕುಮಾರರ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕರಗದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕರಗ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆವೇಶಭರಿತ ವೀರಕುಮಾರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ