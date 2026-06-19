ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur

ಮಾವು ಖರೀದಿಸಿ, ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsChikkaballapurAgricultureKarnatakaprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT