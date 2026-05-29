ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ; ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗಿಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ನಿರಾಸೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರುವರೇ? ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಚಿವರಾಗುವರೇ? ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಅವಧಿಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳೂ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯುವರೇ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ.

ಅವಿಭಜಿತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗಿಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಶಾಸಕರೂ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಚಿವರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪತನ, ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು...ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಸಕರು ಐದು ವರ್ಷ ಸಚಿವರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಅವಿಭಜಿತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ 14 ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ದೊರೆತಿದೆ.

1978ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕಿ ಆಗಿದ್ದ ರೇಣುಕಾ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಕೊನೆವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

1983ರಲ್ಲಿ ಜನತಾಪಕ್ಷ ಅಖಂಡ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಆರ್.ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 1983 ರಿಂದ 85ರ ಮಾರ್ಚ್ 8ರವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಹ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮೂರೇ ವರ್ಷ.

1985ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 1986 ರಿಂದ 87ರ ವರೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.

ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 1989ರ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 1996ರ ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ 1999ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರ ವರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.

ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವಿಭಜಿತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ 1994ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು.

1989ರಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ