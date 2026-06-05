‘3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಶಾಸಕ’

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡವಳಿಕೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. 80 ಸಾವಿರ ಮತ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೂ ಶಾಸಕರು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿವೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವನ್ನು ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ದುರಂತ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿ ಇನ್ನು ಒಂದೂ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷವಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಅನುದಾನ ತರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಸಚಿವರ ಮನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕರು ಇರಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂವಿಧಾನದತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಂದರೆ ನಗೆಪಾಟಲು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ವ್ಯೂವ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವರು ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಶೂನ್ಯ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಡಳಿತ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನ 3ನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 10 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಶ್, ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-16-1358744689</p>