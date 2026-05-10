ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿರಿಧಾಮದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.

ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಗಿರಿಧಾಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು.

ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡುವರು. ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಧಾಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಸಹ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುವರು.

ಆಗ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿಯೇ ಸರದಿ ಸಾಲು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೂ ಇವೆ. 'ನಾ ಮೊದಲು ತಾ ಮೊದಲು' ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಪರದಾಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಗಳ, ಜಟಾಪಟಿ, ನೂಕುನುಗ್ಗಲು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆ...ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಎದುರಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ) ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಪ್ರವೇಶದ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

'ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿಯಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರಿನ ಎಚ್.ಎನ್.ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕಂದಗಿರಿಗೆ ಚಾರಣಿಗರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಪ್ರವೇಶದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ ಬಂದವರು ಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಆಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇರುತ್ತ