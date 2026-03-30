ಕರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬ: ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಗೊಂಡು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಐ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಿನ ಸಭಾಪಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಿಎಸ್ಐ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಿನ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬ (ಫಾಮ್ ಸಂಡೆ) ದಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚರ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಏರಿಬರುವ, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ, ಯೇಸುವಿನ ಅನುಯಾಯಗಳ ವೇಶಭೂಷಣ ತೊಟ್ಟು ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ಚರ್ಚ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ.ದಾಸ್, ಖಜಾಂಚಿ ಹೆನ್ರಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಸಭಾಪಾಲನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೆ.ಕಿರಣ್ ವಿಕ್ಟರ್, ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್, ಆದರ್ಶ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಸಂದೀಪ್, ಪಾಲ್, ಶಶಿಕಲಾ ಸೈಮನ್, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಎಸ್.ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಕೆನಡಿ, ದೇವದಾಸ್, ಎಎಸ್ಐ ಮೋಹನ್, ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>