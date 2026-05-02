ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್ಎಲ್ಬಿ) ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶೇ 93.83 ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ್ದ ₹10.90 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ ₹10.14 ಕೋಟಿ ಮರು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ₹66.72 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಶೇ 86.23ರಷ್ಟು ಸಾಲ ವಸೂಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲಗಾರ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಲಾಭದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

2026 ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 'ಎ' ವರ್ಗದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ₹1.98 ಕೋಟಿ, 'ಬಿ' ವರ್ಗದ 4,259 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ₹8.16 ಲಕ್ಷ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ₹2.04 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿ ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ₹17.58 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 3ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ₹4.3 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 72ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಪ್ಪ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಎಚ್.ಮಂಜುನಾಥ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಗಲಗುರ್ಕಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಯಲಗೆರೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಸಿಬಿ ಮಂಜುನಾಥ, ದರಬೂರು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.