ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಕಾಯಂಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: 'ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂ ಮಾಪಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ನಿಯೋಗವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ವಯೋಮಿತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭೂ ಮಾಪಕರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಜೀತದಾಳುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದರಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ₹1,200 ಅಳವಡಿಸಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ₹60, ₹80 ಮತ್ತು ₹160 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹8 ಸಾವಿರ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾದ ನಕ್ಷೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅಳತೆಗಳು ನಿಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ 50 ಪ್ರಕರಣ ಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮದಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 25ರಿಂದ 30 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ₹25 ಸಾವಿರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವರು. ಮಾಸಿಕ ₹5 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂದು ಜವಾನರಿಗೆ ₹17 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹18 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂ ಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಆರ್.ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ. ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ವೇಮಾರೆಡ್ಡಿ, ನಂಜರೆಡ್ಡಿ, ಅಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಮು ಮತ್ತಿತರರು ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>