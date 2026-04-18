ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದು; ಬಟವಾಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ.

2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 7,392 ರೈತರು 1,57,428 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 7,069 ರೈತರು 1,47,007 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಣಿಯಾದ ರೈತರ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಪೈಕಿ ಶೇ 93.38 ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಬಟವಾಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಮೂಲಗಳು.

ಸದ್ಯ 2,606 ರೈತರಿಗೆ ₹28 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಟವಾಡೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 4,460 ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 43.59 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯತ್ತ ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿಯನ್ನು ರೈತರಿಂದ ₹ 4,886ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ನಡುವಿನ ವರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಗರಿಷ್ಠ ಖರೀದಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 97 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ₹45 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 1.47 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹67 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ವರವಾದ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್: ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರೈತರು ರಾಗಿ ತೂಕ ಮಾಡಿಸಲು ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿದರು. ವರದಹಳ್ಳಿಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮದ ಗೋದಾಮಿನ ಬಳಿಯೇ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು.

'ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ 30ರಿಂದ 40 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಹಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಹ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.30ರವರೆಗೂ ಖರೀದಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುವರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ