<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ರಾಮೋತ್ಸವ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸೂಲಾಲಪ್ಪನ ದಿಣ್ಣೆಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಜರುಗಿತು. ರಾಮೋತ್ಸವ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ಕೇಸರಿ ಮಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಂಕಾರದ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವ ಸಮುದಾಯವು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ರ್ಯಾಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆಸೆ, ಆಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕೆಲಸ. ಇಷ್ಟು ಜನರು ರಾಮನ ಹೆಸರು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು. ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ರಾಮನ ಹೆಸರು ತಂಪು ನೀಡಿತು. ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ದಿನವೇ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಯುವಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣ ಅಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾತಿ, ಮತಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ದೇಶವನ್ನು ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-16-1978082390</p>