ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:35 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:35 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 157 ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು.
ಡಾ. ವೈ.ನವೀನ್ ಭಟ್, ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
