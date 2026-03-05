ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ</strong>: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. </p>.<p>2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆದಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಶೇ 106.10 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೇ 111.46 ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೇ 95.88 ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹27.56 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಇದುವರೆಗೂ ₹29.24 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,04,710 ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ವಸೂಲಾತಿ ಶೇ 29.38 ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಸಾರ್ಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೈನ್ (https://bsk.karnataka.gov.in/) UPI/Google pay/ PhonePe/ Paytm) ಮೂಲಕ ತೆರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವೈ.ನವೀನ್ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇವು: ಶೇ 161.03 ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶೇ 143.05 ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮನಹಳ್ಳಿ, ಶೇ 129.36 ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಂಚನಬಲೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದುಗರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶೇ 127.21 ಮತ್ತು ಶೇ 125.57 ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಡುಗೂರು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಶೇ 95.25 ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು.</p>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 157 ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು. </blockquote><span class="attribution">ಡಾ. ವೈ.ನವೀನ್ ಭಟ್, ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>