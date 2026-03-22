ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆರೇಸಂದ್ರದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ₹ 1 ಕೋಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೆರೇಸಂದ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, 'ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು. ಆಗ ಶಾಸಕರು, ₹ 1 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ಸೇಠ್ ದಿನ್ನೆಯ ಬಳಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

'ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳನ್ನೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 'ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಕೊಡಿತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆಗ, 'ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ' ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ