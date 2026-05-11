ತಾಟಿ ನಿಂಗು: ಕುದುರಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಟಿ ನಿಂಗು (ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು) ವ್ಯಾಪಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಾಟಿ ನಿಂಗನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲ–ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ತಾಟಿ ನಿಂಗು ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಗು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಾಟಿ ನಿಂಗು ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತೊಳೆಗೆ (ಪೀಸ್) ₹ 20ರಂತೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು (ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ತೊಳೆ ಇರುತ್ತದೆ) ಹಾಗೂ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ₹50ಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ವಾಪಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಟಿ ನಿಂಗುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಳನೀರಿನಷ್ಟೇ ಔಷಧ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು, ಚಳಿ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260511-16-274071847