ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ; ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣ ಿವಾರ್ತೆ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಪುರುಷರ 8 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ 4 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇದ್ದವು. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 7 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 15 ಮಂದಿ 15 ಮಂದಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಮತ ಎಣಿಕೆಗಳು ನಡೆದವು.

ವಹೀದಾ ಬಾನು, ಅಪ್ಸರ, ಜಯಭಾರತಿ, ಪ್ರೇಮಾವತಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜ್, ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಯಾದವ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟಿ.ವಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಟೌನ್), ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ.ಜಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-16-536006920