‘ವಸಂತ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು’ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ರಂಗ ಸಕಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ವಸಂತ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು' ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಿಂಗ್ರಿ ನರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅನುಭವವಿರುವ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಯುಗ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಐನಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಸು.ಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾನಾ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಲೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಎಂ ರವಿಕುಮಾರ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜೇಶ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕವಿತಾ ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>