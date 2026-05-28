ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 92ರಷ್ಟು ದಾಟಿದೆ. ಉಳಿದ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10.69 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ 9.92 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮೇ 18ರ ಅವಧಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಷವಾದ 2002 ಮತ್ತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮತದಾರರು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶೇ 92 ದಾಟಿದೆ. ಜೂನ್ 16ರವರೆಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುವರು.</p>.<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 16 ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವಾದ ಕಾರಣ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2002ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದವರು ಈಗ 40ರ ಪ್ರಾಯ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ 6,09,871 ಮತದಾರರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,24,526, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,18,366, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 1,17,221, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1,17,802 ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,31,957 ಮತದಾರರ ಪ್ರಾಯವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ 2002ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 6,09,871 ಮತದಾರರು ಇದ್ದು ಇವರನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,02,405 (ಶೇ 82.24), ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 93,740 (ಶೇ 79.2), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 90,083 (ಶೇ 76.85), ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 87,224 (ಶೇ 74.04) ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 97,551 (ಶೇ 73.93) ಮತದಾರರನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2002ರ ನಂತರ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ ಮತದಾರರನ್ನೂ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,00,720, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 97,788, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 1,03,101, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 1,06,178 ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,13,832 ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮತದಾರರನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>