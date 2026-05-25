ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಯುವಕ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗಧಾಮ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈಜಲು ಇಳಿದ ಯುವಕ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ನರಸಿಂಹ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೈಕಲ್ ಮೃತರು. ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಂದವಾರ ಕೆರೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ನೇರಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಮೋಜು ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಂಗಧಾಮ ಕೆರೆಗೆ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಏಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಗಾಳ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಮೈಕಲ್ ಏಕಾಏಕಿ ಎದ್ದು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದು ಈಜಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಕಲ್ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-16-705883896</p>