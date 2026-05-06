ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಳ್ಳರು 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಮೇ 3ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 23ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬುವವರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು. 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಸರವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಅವರ ಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕದ್ದವರು ಯಾರು? ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಏಕೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.