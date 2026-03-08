ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಹಾಲಿನ ದರ; 50 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ-ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ

ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ; ಚಿಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:36 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:36 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT