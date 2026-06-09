ಆಲಂಬಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸುಧೆ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಲಂಬಗಿರಿಯ ಕಲ್ಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಂಗು ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ದಿನದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ 108 ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಿಶೇಷ ನಾದ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಭಜನಾ ಸೇವೆಯು ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸುಧೆ ಆಲಿಸಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-16-1001450566</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>