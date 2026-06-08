ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪುರಾತನ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ತತ್ವಪದಕಾರ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಬೆಳಗುವ ಚಂದ್ರ ಸುಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸ, ತಾಳ್ಮೆ, ತಂಗಾಳಿ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರತ್ನಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಧ್ಯಾನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಜಯಮ್ಮ, ನರಸಮ್ಮ, ಸರಸ್ವತಮ್ಮ, ನಾರಾಯಣಮ್ಮ, ಚೌಡಮ್ಮ, ಅನುಪಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ರಾಜಮ್ಮ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಂಜಮ್ಮ, ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಕೋನಪ್ಪ ಅವರ ತತ್ವಪದಗಳಿಗೆ ದಿನಮಿಂದಹಳ್ಳಿ ಸೀನಪ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಕೋನಪ್ಪ ಅವರ ತಬಲಾ ವಾದನಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-16-45835384</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>