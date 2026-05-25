ಬಕ್ರೀದ್: ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಮೇ 28ರಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿರುಸಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಾರದ ಜಾನುವಾರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ-ಮೇಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಖರೀದಿದಾರರು ಸಹ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಸಿಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳ ಬೆನ್ನು, ಹಲ್ಲು, ಗಂಟಲು ಅದುಮಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಖರೀದಿಸಿದ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.</p>.<p>6 ತಿಂಗಳ ಮರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕುರಿ-ಮೇಕೆ-ಟಗರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಟಗರುಗಳು ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾದವು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಂತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಟಗರು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ 2 ಟಗರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕುರಿ-ಮೇಕೆ ಸಾಕಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕುರಿಗಾಹಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>