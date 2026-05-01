ಬಾರ್: ಸಮಯಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಚೇಳೂರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಲ್ 7, ಸಿಎಲ್ 9, ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡವು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಮಯದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್, ವಲಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಿ.ಮಂಜುಳ, ವಿ. ರೇಣುಕ. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಎ. ನಿತಿನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಎಂ. ಮೋಹನ್, ಕೆ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಬಿ.ಎ.ಸುಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>