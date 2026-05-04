ಬುದ್ಧಪೂರ್ಣಿಮೆ: ತತ್ವಪದ ಗಾಯನ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಧ್ಯಾನ, ಸಂದೇಶಗಳ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುವುದು ಎಂದು ತತ್ವಪದಗಾರ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳು, ಅಷ್ಟಾಂಗಮಾರ್ಗ, ಪಂಚಶೀಲ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವೀಯತೆ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರಿದ ಬುದ್ಧ ಶಾಂತಿಯ ದೂತ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾಗತಿ ವೆಂಕಟರತ್ನಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಕೋನಪ್ಪನವರ ತತ್ವಪದಗಳಿಗೆ ದಿನ್ನಮಿಂದಹಳ್ಳಿ ಸೀನಪ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಗಡ್ಡೂರು ಕೋನಪ್ಪರ ತಬಲ ವಾದ್ಯಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಮುನೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನೀತಿಕಥೆ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ತತ್ವಪದಗಳ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚೌಡಮ್ಮ, ಅನುಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜು, ನರಸಮ್ಮ, ನಾರಾಯಣಮ್ಮ, ಯರ್ರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ನಾರೆಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>