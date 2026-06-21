ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur

ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ತಳಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kolarAgriculture
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT