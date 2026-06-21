ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ತಳಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿ ಬಳಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಅಂತರ, ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಎನ್. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬೂರಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರೈತರ ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಗೋಡಂಬಿ ಗಿಡ ನಾಟಿಗೆ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಉತ್ತಮ. ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮೊದಲ 2–3 ವರ್ಷ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೋಡಂಬಿಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ– 1, ಉಳ್ಳಾಲ, ವೆಂಗೋರ್ಲಾ ಮೊದಲಾದ ತಳಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಡಂಬಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗೋಂಡಬಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ, ಕೀಟಶಾಸ್ತ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್.ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಡೀನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಎ.ಬಿ.ಸುನಿತ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂ. ಪಾಪಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-18-710030279</p>