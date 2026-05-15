ಚೈತನ್ಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಾದೀಪ ಅಂಗವಿಕಲರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೈತನ್ಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ವಕೀಲ ತಳಗವಾರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಇಂದಿನ ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾನತೆ ಸಾರಲು ಸಂವಿಧಾನವೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ, ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು ಎಂದರು.

ಚೈತನ್ಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಳಗವಾರದ ಕದಿರಪ್ಪ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ತಾನ್ರಾಜ್, ಹರೀಶ್, ಮೇಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಗೇಟ್ ಮಂಜಣ್ಣ, ನವೀನ್, ಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್.ಡಿ.ವಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಮದ ವೃದ್ಧರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ