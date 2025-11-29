ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಚಳಿ: ಮೈಕೊರೆವ ಶೀತಗಾಳಿ

<p><strong>ಚಿಂತಾಮಣಿ:</strong> ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಶೀತಗಾಳಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮೋಡಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ-ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯ ಇಣುಕಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಮುಂಜಾನೆಯ ಶೀತಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬನಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ 12 ರಿಂದ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಚಳಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳವರು ಮುಂಜಾನೆ ವಾಯುವಿಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಶರೀರದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಾಯುವಿಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಯು ವಿಹಾರಿಗಳು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಡುಪುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜ್ವರ, ಶೀತದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂಜು ಸುರಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ತೋಳಿನ ತುಂಬ ಇರುವ ಸ್ವೆಟರ್, ತಲೆಗೆ ಟೋಪಿ, ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನೇ ತೊಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಾಡಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿದ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ-ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಚರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾಮಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವೆಟರ್, ಜಾಕೆಟ್, ಮಫ್ಲರ್, ಟೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಾಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಳಿಗೆಗಳು ತಲೆಎತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆರೋಗ್ಯದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶೀತ, ನೆಗಡಿ-ಕೆಮ್ಮು ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>