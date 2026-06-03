ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್: ಐವರ ಬಂಧನ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗತಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಗತಿಯ ಜಯಮ್ಮ ಎಂಬವರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಂಪೊಂದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮುಬಾರಕ್, ಎಸ್.ಮಣಿ, ಕೆ.ಮಣಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಪ್ರವೀಣ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮುನಿರಾಜು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಬಂಧಿತರಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು, 3 ಮೊಬೈಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಾಜಾನ್, ಕರಿಯಪಲ್ಲಿಯ ಕೆ.ಎನ್.ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-16-1970760732</p>