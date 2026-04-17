ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗಾನ ದುಂದುಭಿ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ದೊಡ್ಡಪುರದ ಜೈ ವೀರಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಸಂಘವು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರಿನ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮಗೌಡ, ಚೌಡಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರರು ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಶುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಾನ ದುಂದುಭಿ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಗಂಜೂರು ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಕೆ ಆರ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಾಚಾರಿ ತಬಲ ನುಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಾನ ಲಹರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಆಂಜನಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಗಾಯಕರಿಗೆ, ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ, ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಸಿ. ಜಯರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಂಪಿಸಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ವಿ. ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಾನಂದ, ಹೊಸೂರು ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ, ಕುಬೇರಪ್ಪ, ವಿ. ಜಗದೀಶ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕವಿತಾ, ಕಲಾವಿದ ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮುನಿರತ್ನ, ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>