ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಬೆಂಕಿ: ಗಾಯಾಳು ವೃದ್ಧೆ ಸಾವು

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರದ ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟಗಾಯಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ ವೃತ್ತಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ (65) ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆಪರದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಆಗಂತುಕರು ಮಂಚದ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ನೆರವಿನಿಂದ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಮ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಯಶ್ವಂತ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಪರುಷೋತ್ತಮ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಲಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಾವಣಿ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು. ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರಾವಣಿಯನ್ನು ಪೋಷಕರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಸಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪತ್ನಿ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>