ಜೂಜಾಟ: ಐವರ ಬಂಧನ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಡ್ಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಐದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಬೂರಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿ, ಮಾಳಪ್ಪಲ್ಲಿಯ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ನಗರದ ನೆಕ್ಕುಂದಿಪೇಟೆಯ ಅನ್ವರ್, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ್ ಬಂಧಿತರು. ಬಂಧಿತರಿಂದ ನಗದು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ₹6,950, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆ, 4 ಬೈಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ