ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗದಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಆಹ್ವಾನ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ್ 1993ರಡಿ ರಚಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸೀಮಾ ನಿರ್ಣಯ ಆಯೋಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24, ಸಂಜೆ 5ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆನ್ಲೈನ್, ಅಂಚೆ ಅಥವಾ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ನಂತರ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಆಯೋಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ: https://rdpr.karnataka.gov.in/rdc/public/ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಪುಟದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಲಹೆ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಅಂಚೆ/ಖುದ್ದು ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸೀಮಾ ನಿರ್ಣಯ ಆಯೋಗ, 3ನೇ ಗೇಟ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 222/ಎ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ (ನಿಗದಿತ): ಕಡದನಮರಿ-15, ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ-17, ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ-16, ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-15, ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-15, ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ-13, ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ-12, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-19, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-16, ಕೋಟಗಲ್-17, ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-13, ಯಗವಕೋಟೆ-12, ಪೆದ್ದೂರು-15, ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪ-16, ಉಪ್ಪರಪೇಟೆ-20, ಕೋನಪಲ್ಲಿ-14, ಕಾಗತಿ-21, ಮುರುಗಮಲ್ಲ-17, ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ-15, ಊಲವಾಡಿ-20, ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ-17, ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು-16, ತಳಗವಾರ-19, ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ-20, ಮುನುಗನಹಳ್ಳಿ-19, ಆನೂರು-17, ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-19, ಹಿರೇಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-17, ಕುರುಬೂರು-16, ಮಿಂಡಿಗಲ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-16-780167229</p>