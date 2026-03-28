ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಹೂವಿನ ಕರಗ ಇಂದು

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ರೌಪದಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವು ಇದೇ 28ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 10-30ಕ್ಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 26 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 6-30ಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ಅರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, 1-30ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ರಾತ್ರಿ 9-30 ಹಸಿ ಕರಗ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>28ರಂದು ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಕರಗ, 29ರ ಭಾನುವಾರ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಮತ್ತು ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಚೆಂಗಲರಾಯ ನಾಯ್ಡು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೊರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಗಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>