ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಬೆರಸಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದ ಪತಿ!

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ‘ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪತಿಯು ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಬೆರೆಸಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪತ್ನಿ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ 25ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಳಪ್ಪಲ್ಲಿಯ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ವೇಳೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ₹2 ಲಕ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೇಳಿ ಪತಿ ಅಂಬರೀಶ್, ಅತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್. ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗಂಡನಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರದೂಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಶಾಲೆ ಸಮೀಪದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ’ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸೌಂದರ್ಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಮಗು ಬೇಡವೆಂದು ಪತಿ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ‘ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯೂ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಗರ್ಭಪಾತದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು’ ಸೌಂದರ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-16-2039752459</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>