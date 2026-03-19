ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಐಡಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ಮತ್ತಿತರ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. 

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.

ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವಾದ ಯುಗಾದಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ದಿನಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇತ್ತು. 

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲೆಂಡರ್ಗಳ ಆತಂಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆಯೇ ಸೇರಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ನಗರದ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಎರಡು ದನಕ್ಕೆ ರಂಜಾನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ್ದವು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಭರ್ಜರಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು.

ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಕಂದು, ಬೇವು, ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.