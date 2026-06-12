ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿನಾರಿ ಜಂಬುನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ

<p><em>ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ</em></p>.<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ‘ನೀಲಿನಾರಿ’ ಜಂಬುನೇರಳೆ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಬುನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಶಿ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುತ್ತಿದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹100ರಿಂದ ₹120ರವರೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಜಂಬುನೇರಳೆ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಡುತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟದ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರು ತೋಟಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಖರೀದಿಸಿದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಸ್ವತಃ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಮರಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೋಟಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಾಟಿ ನೇರಳೆ ಹಾಗೂ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಎಂಬ ಎರಡು ತಳಿಗಳಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಂಡುತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ನಾಟಿ ನೆರಳೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಂಬು ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ನೀಡಲು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೆರಳೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು, ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹300–₹400ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೂನ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-16-2070305369</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>