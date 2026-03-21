ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ: ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು 2012ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಚಾಲಕರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರದೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಎಂದರು.

2023ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ 5 ಬಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಕೈವಾರ ಮೂಲಕ ಎಚ್.ಕ್ರಾಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ-ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಪೆದ್ದೂರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ-ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ-ಕೈವಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ- ಗೌನಪಲ್ಲಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಘಟಕದಿಂದ 120 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 46 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಸುಮಾರ 46 ಸಾವಿರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 2.46 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಘಟಕದಿಂದ ₹8 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಚಲಪತಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಸರಿತಾ, ಮುರಳಿಧರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಅಶೋಕಕುಮಾರ್, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಸುಬ್ರಮಣಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುದ್ದಲಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ್ಯ, ಸಿ.ಚಂದ್ರು, ರಾಜೇಶ್, ರಾಮಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260321-18-111542866