ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಭಕ್ತರು ಕೋಲಾಟ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಪಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ತಿಮ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯವರು ದೇವಸದ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಾರುದ್ರನ ಪಾವನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಗಳಿಗೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಭಕ್ತರು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವು ನೆರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕೋಲಾಟದ ನೃತ್ಯವು ದೇವಾಲಯದ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮೂಲೆ-ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಕೋಲಾಟದ ಸಮ್ಮಿಲನವು ಇಡೀ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಕೋಲಾಟದ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-16-1138535655</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>