ಊರ ದ್ಯಾವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವನಭೋಜನ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ ಮತ್ತು ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಊರ ದ್ಯಾವರಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 3ರವರೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಜಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ವನಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಊರ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಗುರು ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣ ಮಠದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನೆಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರ, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಿಂದ ಮುದ್ದೆ, ಕಾಳುಸಾರು, ಪಾಯಸ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು, ಹಪ್ಪಳ ಹೀಗೆ ಭಕ್ಷ ಭೋಜನದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವನ ದೇವತೆಗೆ ಊರ ಹಿರಿಯರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಡೆ ಹಾಕಿದರು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ವನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>22ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಟಾಲಮ್ಮಗೆ ದೀಪಗಳು, 25ರಂದು ಸೋಮವಾರ ತಾತಯ್ಯ, ಆಂಜನೇಯ, ನರಸಿಂಹಗೆ ದೀಪಗಳು, 26ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಊರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮ್ಮ, ಗಂಗಮ್ಮ, ನಡುಬಿದಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೀಪದಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 27ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ವನ್ನೇರು ಕಟ್ಟುವುದು. ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9–30ಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟರೆ ಕರಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1–30 ಕೊಳಲಮ್ಮ ಕರಗ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಕ್ಕೆ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಊರ ಹಬ್ಬ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೈವಾರ, ಬನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>