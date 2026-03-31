ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಅದ್ದೂರಿ ಹೂವಿನ ಕರಗ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ದ್ರೌಪತಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಮತ್ತು ವಸಂತೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಮಟೆಯ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಮನತಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರಗವು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು, ವೃತ್ತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿತು. ವೀರಕುಮಾರರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಹ ಹೂವಿನ ಕರಗವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎನ್.ಎನ್.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ, ನಾರಸಿಂಹಪೇಟೆಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಗರಡಿಮನೆ, ಗಂಗಾಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಕರಗವು ವಿಶೇಷ ನರ್ತನ ಮಾಡಿತು. ಕರಗ ಸಾಗಿದಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತು. ಭಕ್ತರು ಕೇಕೆ ಸಿಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಮತ್ತು ವಸಂತೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು.</p>.<p>ನಗರದ ಚೆಂಗಲರಾಯ ನಾಯ್ಡು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿತು. ಕರಗದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕರಗ ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>