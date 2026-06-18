ಮಾವು ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲು

<p><em>ಎಂ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ</em></p>.<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಮಾವಿನ ಬೆಲೆಯು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮಾವು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ಶೇ 30–40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ತಳಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹4–₹6 ವರೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳೆಗಾರರು ತೋಟಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಖರ್ಚು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡದೆ ಮರಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹುಳು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಆತಂಕ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪೈಕಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರವನ್ನು ಮಾವಿನ ಮಡಿಲು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೋತಾಪುರಿ, ಬೆನಿಷಾ, ಬಾದಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ರಸಪುರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳ ಬೆಲೆಯು ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೇಸರ್, ದಶೇರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ರಸಪುರಿ,ಬಾದಾಮಿ ತಳಿಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದ ವೆಚ್ಚವಾದರೂ ರೈತರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ತೋತಾಪುರಿ, ಸೇಂಧೂರ ಮತ್ತು ಬೆನಿಷಾ ತಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹25, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ರಸಪುರಿ ತಲಾ ₹15–₹20, ತೋತಾಪುರಿ, ಸೇಂಧೂರ ₹4–₹6 ಸಗಟು ದರವಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂವು ನೋಡಿ ತೋಟಗಳ ಫಸಲು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ತಳಮಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೋಟಗಳತ್ತ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕುಸಿಯದ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ: ಮಾವಿನ ಸಗಟು ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದರವು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹80 ಇದೆ. ರಸಪೂರಿ ₹60–₹70ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆನಿಷಾ ₹40–₹50ಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-16-891074697</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>