ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ಡೋಲು ಬಾರಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹ್ಮದ್ ಬೇಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ, 8 ಗಂಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು 8 ಗಂಟೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮೂಲ ಆಶಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘಟನೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ತತ್ವ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚದುರಿ ಹೋಗದೆ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು. ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಗ್ರಹಾರ ಮೋಹನ್, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದೇವಳಂ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನಂಜಯ ಚಾರಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಉದಯ ಸಿಂಗ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲೀಮ್, ಸಂಚಾಲಕ ರಘು ಎಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗಂಗರಾಜು, ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಇಂತಿಯಾಜ್ ಪಾಷಾ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧಿಕ್ ಪಾಷಾ, ನಯಾಜ್ ಪಾಷಾ, ಚಲಪತಿ, ಅಶೋಕ್, ಸುರೇಶ್, ಶಿವರಾಂ, ನಾಗರಾಜ್, ರೆಹಮಾನ್, ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>