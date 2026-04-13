ಜಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದಿರಲು ಆಗ್ರಹ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಬೆಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ಬೆಲೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಜಮೀನುಗಳ ಬೆಲೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿವೇಶನ ಬೆಲೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನಿವೇಶನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಣೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಗುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2023-24ರಿಂದ 2025-26 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪುನಃ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ ಕಳವಳಕಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯ ಬೆಲೆ 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಣೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಚಲಪತಿ, ಓಂ.ರಮೇಶ್, ವಿಐಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗೌಸ್ ಖಾನ್, ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಆರಕುಂಟೆ ರವಿ, ಕುಂಟಗಡ್ಡೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ತಿವ್ಮರಾಯಪ್ಪ, ಶೇಷುರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮದಾಸ್, ಬಿ.ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>